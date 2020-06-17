В Херсонской области пронесся разрушительный смерч (видео)

Смерч повредил 12 домов.

В Херсонской области пронесся разрушительный смерч / скриншот

В Херсонской области второй раз за месяц пронесся смерч.

На этот раз смерч прошел в пгт. Сивашское Новотроицкого района, повредив при этом дома и сараи, сообщает местный телеканал VTVPlus.

Местный житель Александр Клименко рассказал, что повреждены 12 домов. Смерч повредил крыши зданий и повалил многолетние деревья.

Напомним, жители Тернопольской области вечером 9 июня наблюдали смерч.