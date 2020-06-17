В Херсонской области пронесся разрушительный смерч (видео)

10:54, 17 июня 2020
182
0

Смерч повредил 12 домов.

В Херсонской области пронесся разрушительный смерч / скриншот
В Херсонской области пронесся разрушительный смерч / скриншот

В Херсонской области второй раз за месяц пронесся смерч.

На этот раз смерч прошел в пгт. Сивашское Новотроицкого района, повредив при этом дома  и сараи, сообщает местный телеканал VTVPlus.

Местный житель Александр Клименко рассказал, что повреждены 12 домов. Смерч повредил крыши зданий и повалил многолетние деревья.

Напомним, жители Тернопольской области вечером 9 июня наблюдали смерч.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Херсон#смерч
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
95 %
757 мм
4.7 м/с
52 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять