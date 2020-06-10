В Тернопольской области пронесся мощный смерч (видео)
Местные жители говорят, что раньше такого не видели.
Жители Тернопольской области вечером 9 июня наблюдали смерч.
Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".
Стремительный вихрь соединял небо и землю. Удивленные крестьяне спешили заснять необычное зрелище на телефоны. По их словам, до сих пор такого еще не видели.
Жители нескольких сел Тернопольской области смогли заснять смерч
Напомним, в Херсонской области пронеслась разрушительная непогода: пострадал урожай. Поселок городского типа Каланчак засыпало градом, который накрыл все вокруг плотным слоем.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+34°... +18°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+32°... +19°
- Кропивницкий+34°... +19°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+35°... +18°
- Одесса+27°... +19°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+32°... +19°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+36°... +19°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+32°... +20°
- Чернигов+32°... +19°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+24 °
Влажность:69 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей