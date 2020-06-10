В Тернопольской области пронесся мощный смерч (видео)

10:52, 10 июня 2020
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Местные жители говорят, что раньше такого не видели.

В Тернопольской области пронесся мощный смерч / скриншот
В Тернопольской области пронесся мощный смерч / скриншот

Жители Тернопольской области вечером 9 июня наблюдали смерч.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

Стремительный вихрь соединял небо и землю. Удивленные крестьяне спешили заснять необычное зрелище на телефоны. По их словам, до сих пор такого еще не видели.

Напомним, в Херсонской области пронеслась разрушительная непогода: пострадал урожай. Поселок городского типа Каланчак засыпало градом, который накрыл все вокруг плотным слоем.

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Теги: #погода#Тернопольщина#смерч
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