В Тернопольской области пронесся мощный смерч (видео)

Местные жители говорят, что раньше такого не видели.

В Тернопольской области пронесся мощный смерч / скриншот

Жители Тернопольской области вечером 9 июня наблюдали смерч.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

Стремительный вихрь соединял небо и землю. Удивленные крестьяне спешили заснять необычное зрелище на телефоны. По их словам, до сих пор такого еще не видели.

Напомним, в Херсонской области пронеслась разрушительная непогода: пострадал урожай. Поселок городского типа Каланчак засыпало градом, который накрыл все вокруг плотным слоем.