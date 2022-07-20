Во второй половине недели рекордные температуры ожидаются в Германии, Бельгии и Нидерландах.

На Западную Европу обрушилась еще более изнуряющая жара, чем накануне, а в Британии побит температурный рекорд - метеорологи называют ситуацию "температурным апокалипсисом".

Раскаленные потоки воздуха движутся на север европейского континента. Во Франции и Великобритании выпущены предупреждения с четкими рекомендациями населению, сообщает Би-би-си.

Вторник стал самым жарким днем в истории Великобритании. Еще до полудня в графстве Суррей температура воздуха достигла 39,1°С, побив предыдущий рекорд (38,7°С в 2019 году в Кембридже). Позже в Хитроу была зафиксирована температура 40,2°С.

Температура воздуха может достичь 42 градусов по Цельсию, предупреждают синоптики. Особенно сильно жару ощутят юго-восточные районы Англии.

В Лутоне, одном из лондонских аэропортов, практически расплавилась часть взлетно-посадочной полосы, расписание рейсов было нарушено. Также от высоких температур пострадали большие отрезки железнодорожных путей на юге страны.

Во Франции полыхают лесные пожары, из-за которых более 30 тыс. человек были эвакуированы. Эвакуирована также тысяча животных из зоопарка в районе Нанта. В департаменте Жиронда огонь уничтожил около 17 тыс. га леса.

На севере Испании температура достигла 43 градусов по Цельсию. В стране нарушено железнодорожное сообщение. Местами пожары подобрались к железнодорожным путям.

Также горят леса в Португалии и Греции. Во вторник португальская пожилая пара погибла при попытке эвакуироваться: они сгорели в машине, прорываясь через пылающий участок.

На днях в Португалии была зафиксирована рекордная для июля температура +47°С. В стране объявлен самый высокий уровень пожарной угрозы. Португальские власти боятся повторения 2017 года, когда только в лесных пожарах погибли 66 человек.

Всего в Испании и Португалии от жары последних недель умерло около тысячи человек.

Во второй половине недели рекордные температуры ожидаются в Германии, Бельгии и Нидерландах.

Высокие температуры сами по себе не были бы столь разрушительны, если бы не ветер и полное отсутствие осадков, отметили синоптики. В целом, напоминают они, с начала промышленной эры средняя температура планеты выросла на 1,1°С. Периоды аномальной жары настигают континенты все чаще, длятся дольше, а температуры из раза в раз становятся все выше.

Как сообщал УНИАН.Погода, 19 июля синоптик Диденко предупредила, что в Украину идет жара из Европы.

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