По данным синоптика Игоря Кибальчича, уже завтра в некоторых регионах Украины будет очень жарко.

Уже завтра в некоторых областях Украины ожидается сильная жара.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Так, по его прогнозу, температура воздуха 20 июля ночью составит +13...+18 °С, днем +23...+28 °С, в южной и юго-западной части Украины +29...+34 °С, на севере Левобережья +17...+22 °С.

По его словам, в среду в Украине будет без осадков, лишь в северных и восточных областях пройдут дожди в сопровождении гроз. Кое-где при грозах ожидаются шквалы до 15-20 м/с, отметил синоптик.

По прогнозу Игоря Кибальчича, уже в четверг, 21 июля, температура в Украине немного снизится. Минимальная температура ночью составит +12...+17 °С, максимальная днем +23...+28 °С, в южных областях до +32 °С, на севере Левобережья +18...+23 °С. Дожди 21 июля ожидаются в северных областях и на Харьковщине. На остальной территории Украины будет сухо.

Напомним, Европу захлестнула волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. В Португалии, Испании, Греции и на юго-западе Франции тысячи спасателей пытаются противостоять бурному огня. Тысячи человек эвакуированы, а несколько сотен умерли из-за последствий жары.

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