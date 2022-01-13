Завтра Украину будут пересекать атмосферные фронты, которые повлекут сложную синоптическую ситуацию.

На Старый Новый год, 14 января, в Украине потеплеет, однако погоду испортят сильный ветер и осадки.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра Украину будут пересекать атмосферные фронты, поэтому в большинстве областей ожидается сильный западный и северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-22 м/с, местами - до 25-27 м/с, а на высокогорье Карпат ветер может быть еще сильнее.

Также она предупредила об осадках. 14 января на востоке, юго-востоке и в Крыму будет преимущественно снег, на остальной территории - осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь.

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"Потепление днем в пятницу до 2 мороза - 4 тепла!"- говорит синоптик. Однако, по ее данным, ближайшей ночью еще поморозит восточную часть, -8...-14 градусов, в центральных областях ночью ожидается -3...-8 градусов.

Напомним, на сегодня в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

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