Сильные дневные морозы задержатся на востоке страны.

В ночь на 13 января в Украине все еще сохранятся сильные морозы. Однако днем, а особенно ближе к ночи на 14 января, температура начнет повышаться практически по всей стране. Лишь на востоке еще задержатся дневные морозы до -10°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -12°, днем -2°, возможен снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем +2°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью -12°, днем +1°.

В Тернополе 13 января ночью будет -11°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем +1°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -8°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -14°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -13°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -2°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -2°, ясно и безоблачно, снег.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха -14°...-8°.

В Одессе 13 января - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -3°.

В Херсоне в четверг ночью -11°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -3°.

В Запорожье температура ночью -13°, днем -6°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -17°...-6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -15°, днем -9°.

В Днепре температура ночью будет -13°, днем -8°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -12°...-7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -9°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -9°.

Народные приметы на 13 января

13 января - преподобной Мелании Римлянки. Если в ночь дует ветер, то год будет жарким и урожайным, западный ветер предвещает хорошие надои и обилие рыбы в реках и озерах, а восточный ветер обещает обильный урожай фруктов. Звездное небо - хорошо будут нестись куры. Сильный мороз и падает малый снежок - на урожай хлеба, здоровье людей и животных; если же тепло и без снега - на неурожай и болезни.

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