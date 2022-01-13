Сегодня в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Предупреждение объявлено в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -12°, днем -2°, возможен снег.
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +2°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем +2°.
В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью -12°, днем +1°.
В Тернополе 13 января ночью будет -11°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем +1°.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -8°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°.
В Виннице сегодня будет -14°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в четверг будет ночью -13°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -2°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -2°, ясно и безоблачно, снег.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха -14°...-8°.
В Одессе 13 января - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -3°.
В Херсоне в четверг ночью -11°, днем -2°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -3°.
В Запорожье температура ночью -13°, днем -6°, практически безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -17°...-6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -15°, днем -9°.
В Днепре температура ночью будет -13°, днем -8°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -12°...-7°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -9°.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -9°.