Сегодня на западе страны ожидается сильный ветер.

Сегодня в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Предупреждение объявлено в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -12°, днем -2°, возможен снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем +2°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью -12°, днем +1°.

В Тернополе 13 января ночью будет -11°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем +1°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -8°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°.

В Виннице сегодня будет -14°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -13°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -2°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -2°, ясно и безоблачно, снег.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха -14°...-8°.

В Одессе 13 января - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -3°.

В Херсоне в четверг ночью -11°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -3°.

В Запорожье температура ночью -13°, днем -6°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -17°...-6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -15°, днем -9°.

В Днепре температура ночью будет -13°, днем -8°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -12°...-7°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -9°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -9°.

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