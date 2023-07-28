Сильный ветер повалил множество деревьев, а град поколотил фасады зданий.

В ночь на 28 июля в некоторых областях Украины ненастье наделало бед: сильный ветер повалил множество деревьев, а дожди затопили улицы.

Непогода в Днепре

В Днепре и Днепропетровской области сильный дождь сопровождался градом и ураганом. По данным ГСЧС Днепропетровской области, в городе рухнуло много деревьев. Например, на улице Лирницкой Новокодацкого района дерево упало на газовую трубу, а на улице Макарова дерево упало на трамвайные пути и перекрыло движение. По данным местных СМИ, некоторые улицы города затопило, а в Днепропетровской области также был ливень с градом.

На данный момент работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Спасатели уже совершили 35 выездов, распилили и убрали 67 деревьев, 11 из которых рухнули на автомобили.

Стихия в Запорожье

Ненастье разыгралось и в Запорожской области. По данным местного горсовета, работы по ликвидации последний непогоды начались с самого утра сразу после завершения комендантского часа.

Специалисты чистят дождеприемники, убирают с дорог деревья, очищают от ила, веток и листьев дороги. Представители КП "Запорожгорсвет" убирают ветки и деревья из сетей наружного освещения, возобновляют работу поврежденных участков.

КП "Запорожэлектротранс" восстанавливает поврежденные контактные сети электротранспорта. На нескольких участках движение трамваев и троллейбусов уже возобновлено.

Штормовое предупреждение - прогноз на 28 июля

Сегодня, 28 июля, разгул стихии в Украине продолжится. По данным Укргидрометцентра, везде, кроме западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей, ожидаются грозы и местами порывы ветра 15-20 м/с.

Также в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях прогнозируются значительные дожди.

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