Сегодня ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра.

Сегодня, 28 июля, во многих областях Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, Украинский гидрометцентр предупреждает о значительных дождях, грозах и мощных порывах ветра.

"28 июля в Украине, кроме западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей, грозы, местами порывы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Также в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях прогнозируются значительные дожди.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 28 июля - прогноз на сегодня

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

По данным Укргидрометцентра, местами ожидаются дожди, грозы и местами шквалы 15-20 м/с. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и в Крыму прогнозируются значительные дожди. В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, днем и в Одесской областях сохранится погода без осадков.

Ветер будет северо-западный (в восточной части - юго-восточный), его скорость составит 7-12 м/с.

Температура днем по Украине ожидается на уровне 20-25°, только в Одесской области будет теплее - до 28°.

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