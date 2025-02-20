Уже на следующей неделе погода в Украине изменится.

Еще несколько дней в Украине продержатся сильные морозы, а затем температура начнет постепенно повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Первыми потепление почувствуют жители западных областей, где уже 23 февраля столбики термометров днем покажут 0°...+3°, а на Закарпатье воздух прогреется до +4°.

В понедельник, 24 февраля, небольшой "плюс" доберется также до некоторых южных, центральных и северных областей. На западе будет +1°...+4°. Ночные морозы до -6°...-12° еще продлятся.

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Со вторника, 25 февраля, повышение температуры в Украине уже будет более существенным. На западе страны воздух прогреется до +4°...+8°, на юге - до +5°. Холодная погода с небольшими дневными морозами сохранится только в ряде областей на Левобережье.

Со среды, 26 февраля, плюсовая температура днем будет уже по всей Украине. Вместе с потеплением придут и осадки. День будет пасмурный, а на западе старны начнутся дожди.

В последующие дни ночные морозы ослабнут, а днем сохранится плюсовая температура. Например, 28 февраля ночью ожидается от -3° до +1°, а днем столбики термометров покажут +2°...+7°.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует, что ощутимое тепло в Украине придет с 25 февраля. По ее данным, морозы отступят, а днем температура будет сначала +1...+5 градусов, а затем +4...+9. На западе и юге страны, по ее данным, может потеплеть до +10 градусов.

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