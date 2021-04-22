Сейчас идет активный процесс вегетации.

Из-за холодной весны цветы в "Долине нарциссов" на Закарпатье еще не расцвели.

Об этом сообщили сотрудники Карпатского биосферного заповедника на странице в Facebook.

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"Вегетация идет нормально, но цветения придется еще подождать. Нынешняя весна не радует теплом и солнышком, поэтому дикие нарциссы ожидают более благоприятные условия. Появление первых цветов мы ожидаем не ранее как в последних числах апреля или в начале мая", - говорится в сообщении.

Пока заповедник готовится к приему гостей: идут ремонтные работы на смотровых площадках и мостиках.

Справка УНИАН. "Долина нарциссов " - заповедный массив, расположенный в урочище Киреши, в 4 км к востоку от города Хуст Закарпатской области. С 1992 года в составе Карпатского биосферного заповедника входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Цветение эфемероидов под Львовом

В лесах Яворивского национального природного парка на Львовщине расцвели весенние цветы.

"Приглашаем на массовое цветение эфемероидов! В лесах Яворовского НПП красочный ковер создают ветреница дубравная с Лютиковой, хохлатка полая с зубницей железистой, медуница темная с равноплодником рутвицелистым, первоцвет высокий с пшонкой весенней", - говорится в сообщении Яворовского национального природного парка.

Сотрудники парка отмечают, что надо поспешить, чтобы насладиться красотой цветов, потому что цветение эфемероидов быстротечна.

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Автор: Елена Пилипчак