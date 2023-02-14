15 февраля погода в Украине ожидается пестрой.

На Сретение, 15 февраля, часть Украины накроет непогода. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Снег и мокрый снег с сильным ветром, налипание мокрого снега, сильный, до штормовых порывов, ветер ожидаются в восточных областях, на юго-востоке Украины, на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине", - отметила синоптик.

На остальной территории Украины, по ее данным, существенных осадков не ожидается. В западной части будет солнечно, ветер северных направлений умеренный.

Видео дня

Температура воздуха в течение дня 15 февраля будет колебаться в пределах +1...+5 градусов, в восточной части 0...-3 градуса.

В Киеве 15 февраля, по словам Натальи Диденко, будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, но местами может полетать небольшой снег.

В течение дня температура в столице прогнозируется в пределах +1...+3 градуса.

Вас также могут заинтересовать новости: