Молитва на Сретение помогает привлечь в жизнь счастье, удачу и благополучие.

15 февраля православные отмечают большой праздник - Сретение Господне. В этот день советуют посетить церковь, помолиться, поставить свечи о здравии родных и близких и помянуть тех, кого больше нет с нами. Молитву можно прочесть и дома. УНИАН подскажет, какая молитва на Сретение Господне поможет привлечь счастье, здоровье и удачу.

Ранее мы рассказывали, как на Сретение Господне защитить дом от порчи и зла.

Сретение Господне - как и о чем молиться

В церкви на Сретение следует читать молитвы перед иконой Сретение Господне. Если вы не планируете или не получается идти в храм, то можно помолиться дома. Для этого накануне в церкви можно приобрести свечу, которую называют Громница - считается, что молитвы, произнесенные перед ней, имеют особую силу, также она оберегает от дурного глаза и зла. Но если такой свечи нет, ничего страшного - можно зажечь и простую церковную свечку.

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Как правильно молиться:

покайтесь и попросите прощения за все грехи;

поблагодарите Бога за то, что у вас есть;

молитву читайте от чистого сердца и с добрыми мыслями;

просите не только для себя, но и для близких.

Молитва на Сретение Господне Иисусу

"Господь наш Всемилостивый. Как Тебя Дева Мария принесла во храм на поклон, так и мы просим за чад наших, детей Твоих. Огради их от печалей и скорбей, защити от нечистого и посели в душах радость бытия. Стань их надеждой и опорой в жизни и мы, рабы грешные, будем молить за них Тебя и Ангелов, проповедующих Слово Твое. Аминь".

Молитва на Сретение Господне о счастье

"О, Всевышний Господь! Я прошу Тебя подарить мне счастье земное и благо духовное. Молю, услышь меня в этот светлый день, не отрекайся от меня, дай мне сил. Прости меня грешного и отпусти все грехи мои, ибо каюсь я и желаю встать на путь истинный, чтобы быть ближе к Тебе, мой Господь. Молю Тебя, подари мне счастье, благополучие и радость в жизни. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".

Молитва на Сретение Господне о здоровье

"О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Аминь".

Молитва на Сретение Господне к Богородице о счастье

"Царица Небесная, прими молитвы раба Божьего (ваше имя). Перед Тобой, Богоматерь, преклоняюсь и только Тебе могу свои тайны открыть. Только Тебе, Святая Дева, известно все, чем живу, чем дышу и что попросить хочу. Мое сердце просит свободы, наполнения, ему тяжело без счастья и поддержки Твоей. Умоляю Тебя, освети мой путь к счастью скорому, которое своим светом озарит всю мою жизнь. Не покидай меня, Божия Матерь. Я вовек буду славить имя Твое. Аминь".

Молитва на Сретение Господне к Николаю Чудотворцу об удаче

"О святой угодник Божий Николай, Ты скорый наш заступник и во всех скорбях и неприятностях помощник! Помоги грешному рабу Божьему (ваше имя) скрасить столь унылую и тяжкую жизнь, попроси Господа подарить мне прощение всех грехов от самого рождения и юности моей. Пусть душа моя избавится от вечного мучения, а жизнь наполнится счастьем и светом. Помоги мне устоять перед всеми проблемами, обрести удачу и уверенность в завтрашнем дне. Я же не перестану славить имя Твое, Отца, Сына и Святого Духа. Ныне и во веки веков. Аминь".

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