Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасных метеорологических явлениях в Украине 30-31 января.
Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, 30-31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
"В западных областях местами 25 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с, метели; на дорогах страны гололедица. 30 января в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях значительный снег (I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что в Киеве и области 30-31 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отмечают в ГСЧС.