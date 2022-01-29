Ожидаются сильные порывы ветра, в Карпатах - значительный снег, метели.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасных метеорологических явлениях в Украине 30-31 января.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, 30-31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"В западных областях местами 25 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с, метели; на дорогах страны гололедица. 30 января в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях значительный снег (I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в Киеве и области 30-31 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отмечают в ГСЧС.

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