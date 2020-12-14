Погода ухудшается: украинцев предупредили о сильном тумане и гололедице до конца суток
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
В Украине 14 декабря, кроме юго-восточной части, к концу суток туман (видимость 200-500 метров) и гололед. На дорогах большинства областей гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
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По Киеву и Киевской области до конца суток 14 декабря туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый). Также сохранится гололед, на дорогах гололедица.
Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Рекомендации для водителей во время гололеда на дорогах:
- Выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- Паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- Передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
- Во время езды не совершайте резких маневров;
- Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
- Учитывайте предупреждения соответствующих служб.
Ледяной дождь в Украине: прогноз погоды от Натальи Диденко
Завтра, 15 декабря, погода в большинстве областей Украины ожидается влажная, с туманами, гололедом, гололедом и оттепелью.
"Антициклон с интересным именем Yadigar вытесняет осадки и поэтому завтра мокрый снег, дождь, ледяной дождь наиболее вероятны лишь на северо-востоке Украины - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, Луганщина, а также Черниговская, Донецкая области, затронет Днепр с районами", - написала Наталья Диденко.
Такая синоптическая ситуация и дальше провоцирует опасный гололед.
Температура воздуха в ближайшие сутки практически везде в Украине будет колебаться около нуля: то в "минус", то в "плюс". В южной части Украины и в западных областях ожидается более теплая погода, завтра днем + 3°...+7°.
- Винница+2°... -1°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев0°... -2°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+1°... 0°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава0°... -3°
- Ровно0°... -1°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+3°... 0°