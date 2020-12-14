Погода ухудшается: украинцев предупредили о сильном тумане и гололедице до конца суток

14:09, 14 декабря 2020
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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

На дорогах ожидается гололедица / фото УНИАН
На дорогах ожидается гололедица / фото УНИАН

В Украине 14 декабря, кроме юго-восточной части, к концу суток туман (видимость 200-500 метров) и гололед. На дорогах большинства областей гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

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По Киеву и Киевской области до конца суток 14 декабря туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый). Также сохранится гололед, на дорогах гололедица.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Рекомендации для водителей во время гололеда на дорогах:

  • Выдерживайте дистанцию между автомобилями;
  • Паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • Передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
  • Во время езды не совершайте резких маневров;
  • Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • Учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Ледяной дождь в Украине: прогноз погоды от Натальи Диденко

Завтра, 15 декабря, погода в большинстве областей Украины ожидается влажная, с туманами, гололедом, гололедом и оттепелью.

"Антициклон с интересным именем Yadigar вытесняет осадки и поэтому завтра мокрый снег, дождь, ледяной дождь наиболее вероятны лишь на северо-востоке Украины - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, Луганщина, а также Черниговская, Донецкая области, затронет Днепр с районами", - написала Наталья Диденко.

Такая синоптическая ситуация и дальше провоцирует опасный гололед.

Температура воздуха в ближайшие сутки практически везде в Украине будет колебаться около нуля: то в "минус", то в "плюс". В южной части Украины и в западных областях ожидается более теплая погода, завтра днем + 3°...+7°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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