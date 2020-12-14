Синоптик назвала области, которые завтра может накрыть ледяной дождь
Антициклон постепенно вытесняет осадки с территории Украины, поэтому они накроют только часть областей.
Завтра, 15 декабря, погода в большинстве областей Украины ожидается влажная, с туманами, гололедом и оттепелью.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Антициклон с интересным именем Yadigar вытесняет осадки и поэтому завтра мокрый снег, дождь или ледяной дождь наиболее вероятны лишь на северо-востоке Украины - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, Луганщина, а также Черниговская, Донецкая области, затронет Днепр с районами", - написала она.
Такая синоптическая ситуация и дальше провоцирует опасный гололед.
Температура воздуха в ближайшие сутки практически повсеместно в Украине будет колебаться около нуля: то в "минус", то в "плюс". В южной части Украины и в западных областях ожидается более теплая погода, завтра днем +3°...+7°.
Ветер северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке Украины - восточный, порывистый.
В Киеве вторник предполагается облачным. Возможен туман. Температура воздуха ночью до -1°, днем до +2°. На дорогах и тротуарах остается гололедица.
В ближайшие дни антициклон будет доминировать в Украине, поэтому ожидается погода облачная, но без существенных осадков.
Прогноз погоды в Украине на неделю 14-20 декабря
На этой неделе в Украине ожидается достаточно теплая зимняя погода без резких температурных скачков. Осадки, которые начнутся в понедельник, ко вторнику уже почти прекратятся, и к субботе в Украине будет сухо. На выходных север и часть центральных регионов затронет снегопад, а в Виннице пойдет дождь. Температура днем упадет до -2°. В воскресенье погода снова выровняется.
Завтра, во вторник, дожди практически прекратятся и в Украине выглянет солнце. На Сумщине, Полтавщине и в Днепре ожидается снег, а в Запорожье возможен дождь.
- Винница+2°... -1°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев0°... -2°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+1°... 0°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава0°... -3°
- Ровно0°... -1°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+3°... 0°