Синоптик назвала области, которые завтра может накрыть ледяной дождь

13:14, 14 декабря 2020
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Антициклон постепенно вытесняет осадки с территории Украины, поэтому они накроют только часть областей.

Завтра в некоторых областях возможен ледяной дождь / Фото Dmitriy Protsenko / flickr.com/photos/staropramen1/
Завтра в некоторых областях возможен ледяной дождь / Фото Dmitriy Protsenko / flickr.com/photos/staropramen1/

Завтра, 15 декабря, погода в большинстве областей Украины ожидается влажная, с туманами, гололедом и оттепелью.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Антициклон с интересным именем Yadigar вытесняет осадки и поэтому завтра мокрый снег, дождь или ледяной дождь наиболее вероятны лишь на северо-востоке Украины - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, Луганщина, а также Черниговская, Донецкая области, затронет Днепр с районами", - написала она.

Такая синоптическая ситуация и дальше провоцирует опасный гололед.

Температура воздуха в ближайшие сутки практически повсеместно в Украине будет колебаться около нуля: то в "минус", то в "плюс". В южной части Украины и в западных областях ожидается более теплая погода, завтра днем +3°...+7°.

Ветер северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке Украины - восточный, порывистый.

В Киеве вторник предполагается облачным. Возможен туман. Температура воздуха ночью до -1°, днем до +2°. На дорогах и тротуарах остается гололедица.

В ближайшие дни антициклон будет доминировать в Украине, поэтому ожидается погода облачная, но без существенных осадков.

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На этой неделе в Украине ожидается достаточно теплая зимняя погода без резких температурных скачков. Осадки, которые начнутся в понедельник, ко вторнику уже почти прекратятся, и к субботе в Украине будет сухо. На выходных север и часть центральных регионов затронет снегопад, а в Виннице пойдет дождь. Температура днем упадет до -2°. В воскресенье погода снова выровняется.

Завтра, во вторник, дожди практически прекратятся и в Украине выглянет солнце. На Сумщине, Полтавщине и в Днепре ожидается снег, а в Запорожье возможен дождь.

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Автор: Елена Пилипчак

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