В ряде областей Украины на Сочельник пройдет мокрый снег, а температура почти по всей стране будет со знаком "плюс". Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"На Сочельник в Украине будет нехолодно, в течение дня температура воздуха составит +2...+4 градуса, а в центральной части, на юге и на юго-востоке даже тепло, +4...+9 градусов, в Крыму +10...+15 градусов!" - рассказала эксперт по погоде.
Исключение, по ее данным, западные области, где местами завтра ожидается более свежая погода, от -1 до +2.
Что касается осадков, то их в большинстве областей не будет. Только в западных областях ожидается преимущественно мокрый снег, который вечером может дойти до Житомирщины и Черниговщины.
Ветер на Сочельник ветер в Украине будет умеренный, на юге порывистый.
Погода в Киеве на Сочельник - прогноз
Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве 24 декабря будет без существенных осадков. Ночью ожидается около нуля, а днем столбики термометров покажут +2....+4 градуса.
Погода на Рождество 2024
На территории Украины погоду на Рождество будет определять антициклон Gunther, благодаря чему в большинстве регионов ожидается стабильная и сухая погода. Однако Карпатский регион и южная часть страны будут исключением, ведь там будет ощущаться действие атмосферных фронтов, связанных с циклоном, который расположился над югом Балкан.