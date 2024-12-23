В ряде областей 24 декабря ожидается мокрый снег.

В ряде областей Украины на Сочельник пройдет мокрый снег, а температура почти по всей стране будет со знаком "плюс". Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"На Сочельник в Украине будет нехолодно, в течение дня температура воздуха составит +2...+4 градуса, а в центральной части, на юге и на юго-востоке даже тепло, +4...+9 градусов, в Крыму +10...+15 градусов!" - рассказала эксперт по погоде.

Исключение, по ее данным, западные области, где местами завтра ожидается более свежая погода, от -1 до +2.

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Что касается осадков, то их в большинстве областей не будет. Только в западных областях ожидается преимущественно мокрый снег, который вечером может дойти до Житомирщины и Черниговщины.

Ветер на Сочельник ветер в Украине будет умеренный, на юге порывистый.

Погода в Киеве на Сочельник - прогноз

Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве 24 декабря будет без существенных осадков. Ночью ожидается около нуля, а днем столбики термометров покажут +2....+4 градуса.

На территории Украины погоду на Рождество будет определять антициклон Gunther, благодаря чему в большинстве регионов ожидается стабильная и сухая погода. Однако Карпатский регион и южная часть страны будут исключением, ведь там будет ощущаться действие атмосферных фронтов, связанных с циклоном, который расположился над югом Балкан.

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