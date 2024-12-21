На Рождество осадков в столице не ожидается.

На Сочельник в Киеве ожидаются осадки, а на Рождество уже будет сухо. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на выходных и в понедельник, 23 декабря, в столице будет преобладать погода без осадков.

На выходных предполагается незначительное снижение температуры. Ночью столбики термометров будут показывать около 0°C, а 22-24 декабря даже несколько ниже.

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"Однако уже во вторник, 24 декабря, атмосферные фронты с юго-запада принесут осадки в виде небольшого дождя с мокрым снегом", - сообщили синоптики.

Со вторника дневная температура постепенно будет повышаться на несколько градусов.

По предварительным прогнозам, на Рождество в Киеве осадков уже не ожидается.

Погода на Рождество - прогноз по Украине

25 декабря осадки в Украине постепенно будут прекращаться. Лишь ночью на западе страны местами возможен небольшой мокрый снег. Впрочем, в течение остального времени и на остальных территориях осадков уже не будет.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1° до +6°, а в западных областях - от -3° до +3°. Это означает, что мокрый снег, который выпадет раньше, может частично задержаться и создать снежный покров. В то же время днем в большинстве регионов температура повысится до +3°...+9°, а на западе и севере будет немного прохладнее - около 0°...+6°.

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