В большинстве европейских стран осадков не ожидается, а температура будет выше нормы.

В этом году на Рождество в Украине и Европе ожидается мягкая погода с довольно высокой температурой. Об этом на портале "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на Рождество в Украине

По словам синоптика, на погоду в нашей стране повлияет восточный гребень антициклона Gunther, поэтому в большинстве областей будет достаточно спокойная погода, без осадков.

"Исключением станет Карпатский регион, а также южная половина страны", - говорит Кибальчич.

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Так, по его прогнозу, на западе Украины в рождественскую ночь местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, а днем умеренный снег ожидается только в Карпатах и на Прикарпатье. Кое-где возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью 0...-5 °С, днем -2...+3 °С. На Закарпатье будет теплее: ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С. В Карпатах в течение суток -2...-7 °С.

В северных областях ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, а днем уже будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С.

В центральных областях на Рождество будет облачно, но без осадков. Скорость ветра 7 - 12 м/с, а днем местами порывы до 15 - 17 м/с. Ночью будет 0...+5 °С, днем +2...+7 °С.

На юге Украины 25 декабря ночью будет без существенных осадков, а утром и днем пройдут дожди. Ветер здесь будет 7 - 12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток ожидается в пределах +3...+8 °С, на юге Крыма днем температура повысится до +13 °С.

На востоке будет облачно, но сухо. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, а днем часы +2...+7 °С.

Погода на Рождество в Европе

По данным Игоря Кибальчича, 24 и 25 декабря погоду над Европой будет определять антициклон Gunther, который протянется от Португалии до Беларуси. В пределах этого антициклона существенных осадков не прогнозируется.

Дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются лишь над странами Скандинавского полуострова, а также на юго-востоке Европы и Турции.

По всей Европе температура на Рождество будет ощутимо выше климатической нормы. "И только над Италией, Швейцарией, а также местами над Балканским полуостровом ожидается прохладная погода, особенно ночью из-за выхолаживания воздуха в условиях антициклона", - рассказал эксперт по погоде.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Ранее Игорь Кибальчич сообщил, что на этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода с периодическими осадками и порывами ветра.

Особенно неустойчивая погода предполагается на юге Украины, где прогнозируются умеренные и местами значительные осадки, которые будут сопровождаться ветром. В то же время в остальных регионах также возможны периоды мокрого снега, дождей и мороси.

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