Европу замело: в Польше - километровые пробки, в Германии из-за снегопада не могут проехать скорые (фоторепортаж, видео)
В Германии есть первые жертвы непогоды.
Сильные снегопады продолжаются в Европе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В Германии два человека замерзли насмерть. А в одном из наиболее пострадавших от непогоды городов - Мюнстере - снега столько, что не могут проехать скорые.
Замело и практически всю Польшу. И на западе, и на востоке страны - километровые пробки. В частности, под городом Катовице застрявшие фуры полностью заблокировали движение.
В Праге старинные дворцы в снегу выглядят сказочно, однако добраться на работу из пригородов трудно.
Все еще сложные погодные условия - в Нидерландах, Великобритании, Бельгии и на севере Франции. Из-за непогоды приостановили работу десятки центров массовой вакцинации от коронавируса.
На юго-западе Франции продолжается сильное наводнение: одна из рек поднялась более чем на 6 метров, некоторые городки по колено в воде. Под угрозой затопления и Париж: Сена поднялась почти на 4,5 метра.
Зимний шторм в Европе
Большую часть Европы 8 февраля накрыл зимний шторм. В результате непогоды в большинстве аэропортов отменили или перенесли часть рейсов, а также с перебоями работала железная дорога.
В Германии из-за шторма отменили матчи футбольного чемпионата, а в Великобритании - остановили работу пунктов вакцинации.
Штормовое предупреждение и "оранжевый" уровень погодной опасности объявили сегодня также в Бельгии и Франции.
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