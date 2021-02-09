Европу замело: в Польше - километровые пробки, в Германии из-за снегопада не могут проехать скорые (фоторепортаж, видео)

В Германии есть первые жертвы непогоды.

Сильные снегопады продолжаются в Европе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также Закрытые трассы, 40 сантиметров снега и сотни обесточенных сел: непогода бушует в Украине вторые сутки (фоторепортаж, видео)

В Германии два человека замерзли насмерть. А в одном из наиболее пострадавших от непогоды городов - Мюнстере - снега столько, что не могут проехать скорые.

Замело и практически всю Польшу. И на западе, и на востоке страны - километровые пробки. В частности, под городом Катовице застрявшие фуры полностью заблокировали движение.

В Праге старинные дворцы в снегу выглядят сказочно, однако добраться на работу из пригородов трудно.

Все еще сложные погодные условия - в Нидерландах, Великобритании, Бельгии и на севере Франции. Из-за непогоды приостановили работу десятки центров массовой вакцинации от коронавируса.

На юго-западе Франции продолжается сильное наводнение: одна из рек поднялась более чем на 6 метров, некоторые городки по колено в воде. Под угрозой затопления и Париж: Сена поднялась почти на 4,5 метра.

Зимний шторм в Европе

Большую часть Европы 8 февраля накрыл зимний шторм. В результате непогоды в большинстве аэропортов отменили или перенесли часть рейсов, а также с перебоями работала железная дорога.

В Германии из-за шторма отменили матчи футбольного чемпионата, а в Великобритании - остановили работу пунктов вакцинации.

Штормовое предупреждение и "оранжевый" уровень погодной опасности объявили сегодня также в Бельгии и Франции.