Зимний шторм в Европе: опубликованы зрелищные фото последствий стихии

В Германии из-за снегопада отменили матчи футбольного чемпионата.

Большую часть Европы накрыл зимний шторм. В результате непогоды в большинстве аэропортов отменили или перенесли часть рейсов, а также с перебоями работает железная дорога.

Читайте также Снегопад в Украине парализовал движение на дорогах: список областейКак отмечается в сюжете ТСН, в Нидерландах это был сильнейший снежный шторм за последние 10 лет.

В Германии из-за шторма отменили матчи футбольного чемпионата, а в Великобритании – остановили работу пунктов вакцинации.

Штормовое предупреждение и «оранжевый» уровень погодной опасности объявили сегодня также в Бельгии и Франции.

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