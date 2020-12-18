Мощные снегопады продолжаются: в Японии на трассе замело более тысячи автомобилей (фото, видео)

По прогнозам, снегопады продлятся до конц недели.

Машины оказались сблокированными на трассе / Фото REUTERS

Мощные снегопады продолжаются в Японии. На одной из трасс на Токио замело более тысячи автомобилей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По меньшей мере трое водителей попали в больницу. Сейчас коммунальщики и пожарные расчищают дорогу и вытаскивают машины. А военные доставляют на место еду, бензин и теплые одеяла. Огромные пробки и на других трассах в регионе. Одна из них растянулась на 16 километров. Между тем, из-за обрывов линий электропередач, более 10 тысяч домов остаются без света. Чтобы помочь ситуации, правительство уже собирается на внеочередное заседание. По прогнозам, снегопады продлятся до конца недели.

Мощные снегопады в Японии: что известно

Около 1,2 метра снега выпало за сутки 16 декабря в японских префектурах Гумма и Ниигата. Из-за непогоды пострадали 13 человек.

В связи с этим десятки автомобилей оказались заблокированы на трассах образовался транспортный коллапс.

Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

Власти регионов просят жителей из-за гололеда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.

По данным телекомпании NHK, за три дня выпало около 2-х метров снега.