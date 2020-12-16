Заблокированные автомобили и отмененные авиарейсы: в Японии за сутки выпало более метра снега
Из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса.
Около 1,2 метра снега выпало за сутки в японских префектурах Гумма и Ниигата. Из-за непогоды пострадали 13 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
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В связи с этим десятки автомобилей оказались заблокированы на трассах - образовался транспортный коллапс.
Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.
Власти регионов просят жителей из-за гололеда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.
Тайфун в Японии
Мощный тайфун "Хайшен" прошел вблизи японского острова Кюсю, обрушив на него сильный ветер и проливные дожди. Утром 7 сентября он обрушился на юг Южной Кореи и вышел в Японское море.
В Японии жертвами стихии стали 3 человека в префектурах Сага, Оита и Кагосима. В префектуре Миядзаки четверо пропали без вести.
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