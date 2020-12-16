Заблокированные автомобили и отмененные авиарейсы: в Японии за сутки выпало более метра снега

Из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса.

В Японии выпало более метра снега / Фото twitter

Около 1,2 метра снега выпало за сутки в японских префектурах Гумма и Ниигата. Из-за непогоды пострадали 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

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В связи с этим десятки автомобилей оказались заблокированы на трассах - образовался транспортный коллапс.

Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

Власти регионов просят жителей из-за гололеда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.

Тайфун в Японии

Мощный тайфун "Хайшен" прошел вблизи японского острова Кюсю, обрушив на него сильный ветер и проливные дожди. Утром 7 сентября он обрушился на юг Южной Кореи и вышел в Японское море.

В Японии жертвами стихии стали 3 человека в префектурах Сага, Оита и Кагосима. В префектуре Миядзаки четверо пропали без вести.