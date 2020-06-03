Карпаты продолжает засыпать снегом (фото)
На горе Поп Иван Черногорский похолодало до -1°.
С утра 3 июня на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падает снег.
Народный синоптик дал прогноз погоды на июнь
Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
"По состоянию на 08:30 3 июня в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер Юго-западный 12 м/с. Температура воздуха -1°. Падает мелкий снег", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение ближайших дней на реках западных областей Украины ожидаются повышение уровней воды.
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