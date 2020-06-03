Карпаты продолжает засыпать снегом (фото)

На горе Поп Иван Черногорский похолодало до -1°.

Карпаты продолжает засыпать снегом / facebook.com/chornogora.rescue112

С утра 3 июня на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падает снег.

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Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 08:30 3 июня в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер Юго-западный 12 м/с. Температура воздуха -1°. Падает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение ближайших дней на реках западных областей Украины ожидаются повышение уровней воды.