Прогноз погоды на сегодня, 22 января.

На понедельник, 22 января, в Украине объявлен І уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Ожидается, что опасные метеорологические яиища охватят почти всю Украину, кроме южных областей.

"22 января на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

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Синоптики предупреждают о возможном прушении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. В северо-восточной части утром местами ожидаются туман. На дорогах Украины, кроме южных областей, гололедица.

Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура днем 1-6° мороза, в южных и западных областях немного теплее - около 0°.

И уровень опасности - погода в Киеве

На сегодня повышенный уровень опасности из-за гололеда на дорогах объявлен также В Киеве и Киевской области. По прогнозу синоптиков, температура по области сегодня составит -1°...-6°, а в Киеве столбики термометров покажут -1°...-3°.

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