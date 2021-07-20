По словам специалистов, над Украиной образовался мезоциклон, который и принес кратковременные мощные ливни.

Циклон, который вызвал наводнения в Германии, Австрии и Бельгии, не представляет угрозы для Украины. На сегодня он потерял свою силу.

Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометцентра Наталья Птуха и Роман Мурмыло, сообщает Обозреватель.

По словам синоптиков, ливни в Украине обусловленные другими причинами.

"Синоптические процессы, которые происходили над Германией, по сути, теряют свою силу, и именно на Украину особого влияния они не имеют. В частности, нет прямой корреляции между мощными ливнями в Киеве 19 июля и событиями в Европе",- подчеркнула Птуха.

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Синоптик объяснила, что причиной стихийного бедствия в Германии стали несколько факторов, в частности, холодный атмосферный фронт и местные условия. В то же время Украину от влияния этого фронта спас антициклон. "У нас тогда стоял антициклон, который блокировал процессы с запада".

По словам Птухи, над Украиной образовался мезоциклон, который и принес кратковременные мощные ливни.

"Циклона как такового нет, у них своя погода, и нас она не касается. Даже те катастрофические дожди, которые были в Германии, не имеют отношения к нам. Сейчас над нами малоподвижное поле повышенного давления", – пояснил Роман Мурмыло.

На Германию обрушились мощные ливни, которые привели к наводнениям.

По последним данным, число жертв стихии приближается к 200, более 750 получили ранения, пропавшими без вести считаются более 1300 человек.

Некоторые районы по-прежнему недоступны из-за высокого уровня воды и отсутствия связи.

По словам властей, пройдут недели, прежде чем можно будет полноценно оценить ущерб, который, как ожидается, составит несколько миллиардов евро.

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Автор: Екатерина Лиманская