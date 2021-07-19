В замлях Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия и Бавария растет число жертв удара стихии.

В Германии, продолжающей оправляться от жуткого наводнения, которое обрушилось на страны Западной Европы, количество жертв непогоды выросло до 163 человек.

Об этом сообщила 19 июля газета Sueddeutsche Zeitung.

Наиболее пострадал район Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц, из-за удара стихии погибли 117 человек. Еще 749 человек получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, 45 немцев погибли в земле Северный Рейн-Вестфалия и еще один - в Баварии.

Сама ситуация в пострадавших регионах постепенно улучшается, хотя больше тысячи человек все еще числятся пропавшими без вести.

В среду, 21 июля, федеральное правительство Германии собирается запустить механизм экстренной помощи пострадавшим от "большой воды" - размер пакета исчисляется как минимум 400 млн евро. Однако на программу реконструкции поврежденных объектов могут понадобиться миллиарды евро.

Основной причиной наводнения власти и активисты называют изменения климата и поэтому призывают федеральное правительство Ангелы Меркель направить свои силы на сохранение окружающей среды.

Напомним, что среди других пострадавших из-за наводнения стран - Нидерланды, Бельгия и Австрия, где из-за непогоды в совокупности также погибли десятки людей.

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Автор: Станислав Кожемякин