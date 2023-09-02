В ближайшие дни жара уже не будет надоедать киевлянам.

В ближайшие дни по Киевщине будет преобладать погода без осадков с комфортной температурой. Однако в отдельные дни все же будет дождить. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 3 и 4 сентября ожидается кратковременный дождь и гроза.

Температура ночью в ближайшие дни будет на уровне +13°...+15°, а днем воздух будет прогреваться до около +25°.

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"Также обратите внимание, 2-4 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили синоптики.

Погода в Украине - прогноз на 2 сентября

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в стране будет преобладать переменная облачность.

Днем в западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории будет сухая погода без осадков.

Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура днем 22-27°; на юге и востоке страны столбики термометров будут подниматься до 25-30°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с. Температура по области днем ожидается от 22 до 27 градусов тепла. В самом Киеве днем будет комфортно, около 25°.

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