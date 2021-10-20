Впереди - два последних дня "бабьего лета", дальше - похолодание и начало отопительного сезона.

В субботу, 23 октября, в Украине начнется похолодание - температура воздуха постепенно начнет снижаться. 21-22 число станут последними днями октябрьского тепла и "бабьего лета".

Об этом заявили в пресс-службе Укргидрометцентра, сообщает "Суспільне".

"Тепло на несколько дней может вернуться, но начиная с субботы и воскресенья будет смена ветра и тогда уже придет ощутимое похолодание, снижение температуры. Ночью будем отмечать морозы кое-где, температура будет снижаться из-за северо-западной и северной воздушной массы. В Карпатах может быть снег, но в целом октябрь можно охарактеризовать как довольно сухой месяц", – заявили синоптики.

Полноценное похолодание в Украине будет ощущаться уже до 24 числа, говорят в Гидрометцентре. Именно в воскресенье температура снизится по всей стране.

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"Коммунальные службы уже анонсировали, что в субботу в столице начнут включать отопление – это будет очень целесообразно, ведь среднесуточная температура, как пример, по Киеву будет ниже 8℃ с этого воскресенья. Температура будет падать", - говорят метеорологи.

Прогноз погоды на 21 октября

Как сообщал, в четверг, 21 октября, Украину накроет настоящим осенним теплом. В некоторых областях температура поднимется до + 18°...+20°. По всей стране ожидается небольшая облачность, без осадков.

Также на этот день почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

Автор: Юрий Годован