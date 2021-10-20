21 октября в Украине заметно потеплеет / фото pixabay.com
В четверг, 21 октября, Украину накроет настоящим осенним теплом. В некоторых областях температура поднимется до +18°...+20°. По всей стране ожидается небольшая облачность, без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +18°.
- Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +16°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Тернополе 21 октября ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+20°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.
- В Виннице завтра будет +8°...+18°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+17°.
- В Одессе 21 октября - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.
- В Херсоне в четверг ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет немного облачно, ночью +11°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +7°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет немного облачно, +8°...+17°.
- В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
Погода в Украине 21 октября / фото УНИАН
Народные приметы на 21 октября
21 октября - Трифона и Пелагеи преподобных. После Трифона-Пелагеи становится прохладнее.
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