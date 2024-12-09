Понедельник, 9 декабря, в Украине будет преимущественно памурный. Температура во многих областях повысится на градус-два, по сравнению с предыдущим днем, а осадки продолжатся. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +4°, днем +6°, дождь.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +3°, днем +4°.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +3°.
- В Тернополе 9 декабря ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +2°, днем +3°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +4°, днем +6°, дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +4°, днем +5°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +1°...+3°, пасмурно, дождь.
- В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
- В Черкассах сегодня будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+2°.
- В Одессе 9 декабря - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность, дождь..
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, дождь, ночью +3°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +5°...+14°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.
9 декабря - какой праздник, приметы погоды
9 декабря - Юрий Холодный. В этот день в период крепостного права крестьяне могли перейти от одного барина к другому. В 1649 году эту возможность упразднили. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: если тихо, не волнуется - зима будет теплой, послышатся звуки - жди сильных метелей.