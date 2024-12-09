В городе и области на 9 декабря объявили желтый уровень опасности.

В Одесской области объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"По г. Одесса в течение суток 9 декабря ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Порывы ветра ожидаются и по территории Одесской области. Также в Одесской области днем пройдет значительный дождь.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе 9 декабря - прогноз

В Одесской области сегодня будет облачно. Днем ожидается умеренный дождь, местами значительный дождь. Утром местами слабый туман. Ветер восточный, 9-14 м/с, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с. Температура днем повысится до +7°...+12°.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость во время явлений 500-1000 метров.

В Одессе сегодня также будет облачно. Днем в городе ожидается значительный дождь, утром будет наблюдаться слабый туман.

Ветер восточный, 9-14 м/с, скорость порывов 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +8°...+10°.

Вдоль побережья Одесской области прогнозируется значительное волнение моря, а утром на побережье и в лиманах - опасный подъем уровня воды.

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