Изменение погоды ожидается уже на выходных.

На выходных в Украине потеплеет. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

"Сначала завтра до +9...+14 градусов, только на северо-востоке +4...+9 градусов. А в воскресенье почти повсеместно ожидается +10...+14, однако одновременно похолодает в западных областях, до +6...+9 градусов", - рассказала эксперт по погоде.

16 марта существенные осадки в Украине маловероятны, а 17 марта, по данным Натальи Диденко, атмосферный фронт с запада принесет дожди. Осадки ожидаются на западе, севере и местами в центральные области (Полтавщина, Черкасская область, Кропивницкий с районами).

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Погода в Киеве - прогноз на выходные

В Киеве 16 марта, по данным Наталки Диденко, будет сухо и тепло, до +10 градусов

"17-го марта в столице потепление продолжится, будет аж +12...+13 градусов, однако ожидается дождь", - предупредила синоптик.

Потепление в Украине - прогноз

О том, что на выходных в Украине потеплеет, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Согласно прогнозу, в субботу, 16 марта, в Украине будет тепло и сухо - воздух прогреется до +6°...+13°. В воскресенье, 17 марта, станет еще теплее. В большинстве областей уже будет +9°...+12°, но начнутся дожди, а в западных областях температура снизится до +7°...+9°.

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