Осадки практически покинут нашу страну, лишь на юге местами пройдут дожди.

В субботу, 16 марта, погода в украине заметно улучшится. Температура повысится, теплее всего будет на западе, а дожди практически покинут территорию нашей страны. Лишь местами на юге пройдут небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Самая высокая температура сегодня ожидается в западных областях. Тут столбики термометров покажут +10°...+13°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью, лишь на Закарпатье будет преимущественно пасмурно.

На севере будет пасмурно, но местами с солнечными прояснениями. Температура тут ожидается от +6° в Сумской области до +10° в Житомирской. Без осадков.

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Такая же температура сегодня будет и на востоке Украины, +6°...+10°. Тут также ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

В центральной части Украины температура также повысится до +6°...+10°. Тут будет преимущественно облачно с прояснениями, но без дождей.

Осадки местами сегодня ожидаются на юге страны. Тут воздух прогреется до +7°...+10°.

Приметы погоды 16 марта

16 марта - если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым. Если в этот день идут дожди, то будет плохой урожай, а если утром наблюдается туман, то лето будет холодным и дождливым.

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