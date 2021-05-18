В Киеве завтра снова дожди и грозы.

Завтра, 19 мая, циклоническая деятельность принесет в Украину дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье - южных направлений, умеренный, при грозах возможны шквалы и град.

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Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение дня среды ожидается +18°...+23°. На западе, а также на Житомирщине и Киевщине немного прохладнее, +14°...+19°.

В Киеве завтра снова дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +18°.

"Если вам надо что-то делать, праздновать или проводить на открытом воздухе - в ближайшей перспективе почти идеальной будет суббота, 22 мая, - солнечно и тепло", - заверила синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак