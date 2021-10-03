Минусовая температура на части территории Украины ожидается уже ближайшей ночью, отметили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупредили, что новые заморозки в Украине будут в начале новой недели – с понедельника по среду – 4, 5 и 6 октября.

В ночь на понедельник заморозки не грозят только крайнему югу нашего государства и большинству западных областей, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По его данным, 4 октября заморозки возможны и на почве, и в воздухе – температура может составлять от 0 до -5 градусов.

"...5-6 октября в северных, центральных, 6 октября и в восточных и большинстве западных областей заморозки на поверхности почвы, 4 октября местами и в воздухе 0-5 градусов...", – предупредили в Гидрометцентре.

Читайте такжеКиевляне пережили самый холодный день месяца: погодные итоги сентябряРанее заморозки в Украине прогнозировали 2 октября. Синоптик Наталья Диденко отмечала, что минусовая температура была возможна как в воздухе, так и на поверхности почвы.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 3 октября везде ожидается сухая погода.

По данным синоптиков, в этот день в некоторых регионах станет немного теплее – в западных областях температура поднимется до +19 градусов, а в южной части Украины будет до +18.

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Авторы: Екатерина Жирий, Екатерина Присяжнюк