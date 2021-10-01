В субботу, 2 октября, в Украине ожидается сухая погода с солнцем и утренними туманами. Но не обойдется без заморозков и ветра.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра заморозки наименее вероятны в западных областях и в прибрежных районах.
"Большая часть Украины все же будет подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а кое-где и в воздухе. Берегите, спасайте, что можете", - предостерегла синоптик.
По ее словам, днем ожидается +11...+16 градусов, а в западных областях +14...+18 градусов. Утром ожидаются туманы.
"Немного дискомфорта добавит сильный ветер на Западе Украины, в Крыму, Приазовье и на Луганщине", - сообщила синоптик.
Погода в Украине на выходных, 2 и 3 октября
В ближайшие выходные - 2-3 октября - ожидается спокойная осенняя погода.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.
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"Начало октября принесет для большинства украинцев спокойную осеннюю погоду, будет больше прояснений, но ночи с заморозками. Обеспечивает такие погодные условия антициклон с северо-востока, поэтому направление ветра будет преобладать с юго-востока, умеренных скоростей, поэтому дискомфорта он не причинит. При антициклоне будет преобладать небольшая облачность, и поэтому когда ночью будет ясное небо, то все тепло, которое накопилось в течение дня, быстро высвобождается в окружающее пространство, и температура в ночные и предрассветные часы стремительно снижается", - говорится в сообщении.
В следующие трое суток без осадков, только завтра на Волыни, в Ривненской и Львовской областях местами небольшой дождь.
Температура ночью 1-8° тепла. В Украине, кроме крайнего запада и юга, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3°. Температура днем 11-16° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье местами 17-20°.
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