Синоптик Наталья Диденко говорит, что большая часть Украины будет подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а иногда и в воздухе.

В субботу, 2 октября, в Украине ожидается сухая погода с солнцем и утренними туманами. Но не обойдется без заморозков и ветра.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра заморозки наименее вероятны в западных областях и в прибрежных районах.

"Большая часть Украины все же будет подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а кое-где и в воздухе. Берегите, спасайте, что можете", - предостерегла синоптик.

По ее словам, днем ожидается +11...+16 градусов, а в западных областях +14...+18 градусов. Утром ожидаются туманы.

"Немного дискомфорта добавит сильный ветер на Западе Украины, в Крыму, Приазовье и на Луганщине", - сообщила синоптик.

Погода в Украине на выходных, 2 и 3 октября

В ближайшие выходные - 2-3 октября - ожидается спокойная осенняя погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

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"Начало октября принесет для большинства украинцев спокойную осеннюю погоду, будет больше прояснений, но ночи с заморозками. Обеспечивает такие погодные условия антициклон с северо-востока, поэтому направление ветра будет преобладать с юго-востока, умеренных скоростей, поэтому дискомфорта он не причинит. При антициклоне будет преобладать небольшая облачность, и поэтому когда ночью будет ясное небо, то все тепло, которое накопилось в течение дня, быстро высвобождается в окружающее пространство, и температура в ночные и предрассветные часы стремительно снижается", - говорится в сообщении.

В следующие трое суток без осадков, только завтра на Волыни, в Ривненской и Львовской областях местами небольшой дождь.

Температура ночью 1-8° тепла. В Украине, кроме крайнего запада и юга, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3°. Температура днем 11-16° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье местами 17-20°.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Виталий Саенко