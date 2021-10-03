Сегодня, 3 октября, в Украине местами немного потеплеет. Так, в западных областях температура поднимется до +19°, а на юге будет до +18°. На остальной территории - прохладнее, однако везде будет сухая погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Жителей западных областей сегодня ожидает небольшая облачность, местами - ясно и безоблачно. Воздух прогреется до +16°...+19°.
На сере сегодня будет до +16°, небольшая облачность, в Житомирской области - ясно и безоблачно. Без осадков.
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Жителей центральных областей ждет температура на уровне +14°...+17°. В Черкасской и Кировоградской областях будет ясно и безоблачно. В остальных областях - небольшая облачность.
На востоке страны сегодня будет прохладнее всего. Максимально столбики термометров поднимутся до +14°...+15°.
В южных областях сегодня будет по-осеннему тепло, +16.°..+18°. В Крыму - прохладно, до +14°.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, в Украине 2 и 3 октября ожидаются заморозки до -5°. Во многих областях объявлен I и II уровень опасности.
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