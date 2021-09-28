Средняя месячная температура предполагается на уровне +7°...+12°.

В этом году октябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

Об этом сообщает Укгидрометцентр.

По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается на уровне 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Что касается температуры, то она будет близкой к норме.

"Средняя месячная температура предполагается 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме", - сообщили синоптики.

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Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев в этом году ожидает холодная погода в октябре - прогнозируются дожди и заморозки.

По его данным, с 1 по 4 октября в Украине будет холодно и пасмурно, 5-6 и 8-10 числа пройдут дожди. 11-19 октября Горбань прогнозирует пасмурную и холодную погоду, а 14 числа - заморозки.

20, 22-23 и 26 октября народный синоптик предрек дожди, а с 27 числа - сухую, но холодную погоду.

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Автор: Екатерина Лиманская