В отдельные дни в Украине будет наблюдаться мокрый снег, временами с дождем и моросью.

На этой неделе погода в Украине будет переменчивой, временами с порывистым ветром и осадками. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По его данным, на погоду в нашей стране будут влиять атмосферные фронты и область высокого давления с запада.

"Наиболее неустойчивая погода ожидается в южной половине страны, поскольку здесь пройдут умеренные, порой значительные осадки в сопровождении сильного ветра", - сообщил синоптик.

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Но и в других регионах, по его словам, также в отдельные дни будет наблюдаться мокрый снег, порой с дождем и моросью.

Синоптик также уточнил, что температурный фон в целом будет существенно выше климатической нормы по всей Украине.

Погода 23 декабря

В понедельник на Левобережье пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В западных, а также местами северных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха днем до +1...+7 °С, а в южной части и в Крыму +6...+11 °С.

Погода 24 декабря

Во вторник, по прогнозу Кибальчича, дожди и мокрый снег ожидаются в западных и местами северных областях. Днем в Карпатах предполагается сильный снег, слабая метель. На юге местами порывы ветра будут достигать 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, на юге до +5 °С. Днем воздух прогреется до +2...+8 °С, в южной части и в Крыму +7...+12 °С. В западных областях в течение суток -2...+3 °С, а в Карпатах будет держаться мороз -1...-6 °С.

Погода 25 декабря

На Рождество, по прогнозу синоптика, в западных областях местами пройдет снег и мокрый снег, а в Карпатах - сильный снег. В Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, на остальной территории страны будет без существенных осадков. Ветер будет 7 - 12 м/с, а на юге отдельные порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Ночью температура будет -2...+3 °С, на юге до +7 °С. Днем воздух прогреется до +2...+8 °С, в Крыму +7...+12 °С. В Карпатском регионе в течение суток -2...-7 °С.

На 23 декабря почти по всей Украине, за исключением Житомирской, Ровенской, Волынской и Закарпатской областей, объявили І уровень опасности. Синоптики прогнозируют туман, который будет держаться до конца дня.

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