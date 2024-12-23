Усложнение погоды ожидается до конца дня.

В Украине до конца дня 23 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в стране ожидается туман, лишь в нескольких областях видимость останется нормальной.

"До конца дня 23 декабря в Украине, кроме северо-запада и Закарпатья туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Из-за этого объявлен I уровень опасности, а синоптики также предупреждают, что из-за тумана вероятны осложнения движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на сегодня объявили также по Киевской области и по Киеву.

По прогнозам синоптиков, в первой половине дня 23 декабря на Киевщине ожидается туман, из-за чего видимость упадет до 200-500 метров, а на дорогах - гололедица.

Погода 23 декабря - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

В восточных регионах, а также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и на юге страны ожидаются дожди, а на крайнем западе местами вероятен небольшой снег.

В южных, восточных регионах и большинстве центральных областей утром местами будет образовываться туман.

Ветер преимущественно юго-восточного направления, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха днем - от -2° до +3°. В южных и восточных регионах ночью около термометры покажут от +2° до +7°, на юге Одесской области и в Крыму местами до +10°.

Вас также могут заинтересовать новости: