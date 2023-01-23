Ближайшая неделя в Украине будет синоптически спокойной.

В ближайшую неделю в Украине ожидается стабильная погода без скачков температуры, что бывает довольно редко. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Неделя будет синоптически спокойной, без резких колебаний температуры или бурных метеорологических явлений и, что бывает не часто, однородной", - порадовала она.

Синоптик пояснила, что ближайшие 7 дней у нас в стране будет преобладать антициклонический тип погоды, то есть без существенных осадков, а температура воздуха будет колебаться около "нуля". Ночью столбики термометров будут опускаться до "минусов".

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Погода на завтра

24 января, по данным Наталби Диденко, в Украине осадков не предвидится и даже могут быть солнечные прояснения.

Ветер ожидается небольшой, разве что на юго-востоке еще будет порывистый.

Температура воздуха ближайшей ночью составит 0-4 градуса мороза, в восточной части Украины температура будет опускаться до -4...-8 градусов.

В течение дня вторника в большинстве областей Украины ожидается от 1 мороза до 3 тепла, на Закарпатье и юге Крыма +4...+8 градусов.

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