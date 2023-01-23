В ближайшкю неделю в Украине ожидается довольно холодная погода с периодическими осадками.

В ближайшие 7 дней погода в Украине будет довольно холодной. В большинстве областей ночью ожидаются морозы, местами температура будет опускаться до -5...-8 градусов. Днем же будет "плюс" или небольшой "минус". Лишь на юге Укрины традиционно будет тепло - до +11°. В течение недели снег и мокрый снег возможен лишь местами на западе страны, а на выходных осадков станет больше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 23 января, в Украине будет преимущественно сухая и пасмурная погода. Лишь в Киевской, Черкасской, Винницкой и Черновицкой областях возможны небольшие дожди. Днем в большинстве областей будет от 0° до +2°, лишь на западе и в Крыму будет теплее, +3°...+5°.

Во вторник, 24 января, в Украине станет больше солнца, но похолодает. По всей стране, кроме Крыма, днем будет от -1° до +2°. На полуострове воздух прогреется до +5°. В темное время суток ожидается от "нуля" до -6°. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке Украины.

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В среду, 25 января, в большинстве областей днем температура будет держаться в пределах -2°...+2°. Лишь в Крыму и на Закарпатье воздух прогреется до +6°. Ночью также практически по всей стране ожидается стабильный "минус". На востоке и северо-востоке температура будет опускаться до -5°...-7°. Местами на западе, а также в Одесской области пройдет снег и мокрый снег.

В середине недели, 26 января, погода в Украине будет без существенных изменений. Днем в большинстве областей -1°...+2°, в крыму - до +7°. А вот ночью температура на востоке и северо-востоке опустится до -5°...-8°. Холоднее всего будет в Луганской области. На юге локально возможен снег и мокрый снег.

Перед выходными погода в Украине начнет немного меняться. Температура чуть повысится, днем будет от -1° до +2°, на юге потеплеет до +2°...+4°, а в Крыму столбики термометров поднимутся до +11°. Ночные морозы практически по всей стране будут в промежутке от -1° до -7°.

В этот день в большинстве западных и некоторых северных областях ожидаются снегопады, а в Одесской области вероятны небольшие дожди.

На выходных осадки в Украине продолжатся и распространятся практически по всему Правобережью. К конце недели по всей стране вновь установится пасмурная погода. Дневная температура будет держаться около 0°...-2° и лишь на юге будет небольшой "плюс".

Народные приметы на неделю

23 января - святителя Григория. Если на деревьях иней выпадет - лето будет сырое и холодное.

24 января - день Феодосия-Весняка. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет теплая.

25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

26 января - день Яремы. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.

27 января - день святой равноапостольной Нины. Много звезд на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга.

28 января - Павла Тебского преподобного. Если в этот день дует сильный ветер - год будет дождливый.

29 января - Петра Вериги. Воронье каркает в этот день на метелицу. Если днем мороз - летом будет жара.

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