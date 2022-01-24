В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные морозы.

В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные морозы, но с 27 января температура поднимется. В Украине будет наблюдаться оттепель.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"С четверга в Украину начнет заходить более теплый воздух, снова температура воздуха повысится до оттепели, все закапает и начнет подтаивать", - написала она.

По ее данным, морозы еще задержатся в восточных областях Украины, однако в выходные и там станет теплее.

Читайте такжеПрячьте носы: до конца недели в Украине ударят сильные морозы (карта)

Относительно погоды на завтра, 25 января, то, по словам Натальи Диденко, самой интересной температурной будет ситуация в западных областях.

"Ночь ожидается самой холодной среди всех регионов, -12...-17 градусов, а завтрашний день - самым теплым, 0... -5 градусов. Вот такой внушительный суточный контраст!"- пояснила синоптик.

По ее прогнозу, ночью в большинстве областей предполагается морозная погода с температурой воздуха -7...-13 градусов, днем во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах -3...-8 градусов, на юге 0...-5 градусов мороза.

"Снег будет выпадать ближайшей ночью преимущественно на юге и востоке",- отметила синоптик.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, вторник будет морозным: ночью ожидается -10...-12 градусов, днем -6...-8 градусов. Гололедица, а вечером 25 января возможен снег.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца января в Украине ожидаются морозы периодически идти снег, местами ожидаются метели и снежные заносы.

Вас также могут заинтересовать новости: