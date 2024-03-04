Снижение температуры ожидается уже на этой неделе.

До конца первой декады марта в Украине сохранится преимущественно сухая погода, а вот температура воздуха постепенно снизится - вернутся 10-градусные морозы. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его данным, в начале недели еще продолжится влияние антициклона, однако на фоне поступления холодного воздуха из северных регионов Европы, во второй половине недели произойдет снижение температуры на 6-10 градусов во всех областях.

"На севере Левобережья ночью морозы временами окрепнут до -5...-10 °С, а днем температурный фон ожидается близким к 0 °С", - прогнозирует Кибальчич.

При этом, по его словам, не исключены местами осадки в виде мокрого снега, которые будут преимущественно небольшими.

Наиболее теплая погода будет наблюдаться в Одесской области и в Закарпатье.

Погода 4 марта

Сегодня, по прогнозу синоптика, в западных областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории страны без осадков. В южных областях и на Закарпатье местами туман. Температура день +5...+10 °С. В южных и западных областях воздух прогреется до +9...+14 °С.

Погода 5 марта

Во вторник на крайнем западе Украины и в Карпатах ожидается небольшой дождь, в остальных областях Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +5...+10 °С. В южных и западных областях ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С.

Погода 6 марта

6 марта в восточных, местами центральных областях и в Карпатах ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, временами порывистый. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +3...+8 °С. В Крыму, Одесской области и на Закарпатье +8...+13 °С. На севере левобережья уже похолодает до -1...+4 °С.

Когда ожидать стабильного потепления - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие две недели в Украине ожидаются постоянные температурные колебания. По ее данным, весна возьмет свое только во второй половине марта.

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