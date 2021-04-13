В западных областях во второй половине недели возможен мокрый снег.

Два циклона принесут в Украину дожди и мокрый снег. Фактически, первый циклон без паузы передаст "эстафету" второму, поэтому период с осадками окажется достаточно продолжительным.

Об этом рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.

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По его словам, дожди ожидаются на большей части территории страны с четверга, 15 апреля, по воскресенье, 18 апреля. Но экстремальных погодных явлений, в том числе ливней, в Гидрометцентре не ожидают.

"Осадки не ливневого характера, разной интенсивности - небольшие и умеренные", - уточнил он.

А вот в западных областях Украины во второй половине недели возможен мокрый снег.

"На западе Украины возможен дождь с мокрым снегом. Конечно, снегом не засыплет, но дождь будет чередоваться с мокрым снегом смешанной фазы. Наибольшая вероятность снега 16-18 числа", - сообщил Мурмыло.

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Автор: Елена Пилипчак