Два циклона принесут в Украину дожди и мокрый снег. Фактически, первый циклон без паузы передаст "эстафету" второму, поэтому период с осадками окажется достаточно продолжительным.
Об этом рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.
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По его словам, дожди ожидаются на большей части территории страны с четверга, 15 апреля, по воскресенье, 18 апреля. Но экстремальных погодных явлений, в том числе ливней, в Гидрометцентре не ожидают.
"Осадки не ливневого характера, разной интенсивности - небольшие и умеренные", - уточнил он.
А вот в западных областях Украины во второй половине недели возможен мокрый снег.
"На западе Украины возможен дождь с мокрым снегом. Конечно, снегом не засыплет, но дождь будет чередоваться с мокрым снегом смешанной фазы. Наибольшая вероятность снега 16-18 числа", - сообщил Мурмыло.
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