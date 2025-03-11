В Киеве также станет холоднее уже с ближайшей субботы.

Теплая погода в Украине еще продлится несколько дней, но уже на выходных начнется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Первыми снижение температуры почувствуют жители западных и северных областей, где в течение 14 и 15 марта сначала похолодает до +6...+12, далее до +2...+7 градусов.

"Южная часть, восточные области и значительная часть центра еще побудут в теплой погоде, однако и там с 17-го марта также начнется выравнивание мартовских процессов в сторону похолодания", - прогнозирует Наталка Диденко.

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Также, по ее данным, на следующей неделе есть вероятность мокрого снега в Украине, но этот прогноз еще требует уточнения.

Похолодание в Киеве, по ее данным, начнется в субботу. Снижение температуры будет сопровождаться дождем, однако уже в воскресенье дождь прекратится.

"В конце текущей недели начнется замена теплой воздушной массы на холодную, могут отзываться хронические болезни", - резюмировала она.

О том, что в Украине ожидается ощутимое похолодание, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, ощутимое изменение погоды начнется с 15 марта. На севере и западе похолодает до +5...+12 °С, а ночью даже ожидаются легкие морозы до -2°.

В центральных областях температура снизится на 5-7 градусов с 17 марта.

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