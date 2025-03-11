Теплая погода в Украине еще продлится несколько дней, но уже на выходных начнется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Первыми снижение температуры почувствуют жители западных и северных областей, где в течение 14 и 15 марта сначала похолодает до +6...+12, далее до +2...+7 градусов.
"Южная часть, восточные области и значительная часть центра еще побудут в теплой погоде, однако и там с 17-го марта также начнется выравнивание мартовских процессов в сторону похолодания", - прогнозирует Наталка Диденко.
Также, по ее данным, на следующей неделе есть вероятность мокрого снега в Украине, но этот прогноз еще требует уточнения.
Похолодание в Киеве, по ее данным, начнется в субботу. Снижение температуры будет сопровождаться дождем, однако уже в воскресенье дождь прекратится.
"В конце текущей недели начнется замена теплой воздушной массы на холодную, могут отзываться хронические болезни", - резюмировала она.
Похолодание в Украине
О том, что в Украине ожидается ощутимое похолодание, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.
По его данным, ощутимое изменение погоды начнется с 15 марта. На севере и западе похолодает до +5...+12 °С, а ночью даже ожидаются легкие морозы до -2°.
В центральных областях температура снизится на 5-7 градусов с 17 марта.