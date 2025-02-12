До конца зимы в Украине будет доминировать холодная погода.

В ближайшее время морозы в Украине будут несколько ослабевать, но ненадолго. На следующей неделе низкие температуры снова вернутся в нашу страну. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В районе 13-15 февраля действительно немного повысится температура воздуха, но все равно это такой обман. Потому что уже на следующей неделе снова похолодает", - говорит синоптик.

По ее данным, каких-то сверхсильных морозов не ожидается, однако и умеренные "сильно могут ущипнуть".

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Также, по ее данным, с 14 февраля, начиная с западных областей, к нам придут атмосферные фронты, которые принесут снег.

"До конца месяца, по крайней мере по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода", - резюмировала Наталка Диденко.

Сегодня на территорию Украины еще продолжает влиять поле повышенного давления, поэтому будет царить погода без осадков.

На дорогах северо-восточной части местами образуется гололедица. Ветер будет северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет падать до -7°...-12°, в Крыму -1°...-6°. Днем ожидается 0°...-5°, на западе и юге страны от 1° мороза до 4° тепла, а на Закарпатье воздух прогреется до +3°...+8°.

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