В среду, 12 февраля, в Украине продлится сухая и морозная погода. Днем практически по всей стране будет -4°...0°, только местами на юге и западе температура повысится до +2°, а на Закарпатье потеплеет до +6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -2°.
- Во Львове в среду будет ясно. Ночью -7°, днем +2°.
- В Луцке будет ясно, ночью -8°, днем 0°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -9°, днем -1°.
- В Тернополе 12 февраля ночью будет -7°, днем 0°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем +1°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +6°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - ясно, ночью -7°, днем -1°.
- В Виннице завтра будет -7°...-1°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем -4°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -1°, ясно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-3°.
- В Одессе 12 февраля - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем 0°.
- В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем +1°.
- В Запорожье температура ночью -8°, днем -1°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -4°, небольшая облачность.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -10°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -4°...+1°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -1°.
12 февраля - приметы погоды
12 февраля - красный месяц в этот день предвещает ветреную погоду.