Морозная погода будет в Украине 12 февраля / фото УНИАН

В среду, 12 февраля, в Украине продлится сухая и морозная погода. Днем практически по всей стране будет -4°...0°, только местами на юге и западе температура повысится до +2°, а на Закарпатье потеплеет до +6°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -2°.
  • Во Львове в среду будет ясно. Ночью -7°, днем +2°.
  • В Луцке будет ясно, ночью -8°, днем 0°.
  • В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -9°, днем -1°.
  • В Тернополе 12 февраля ночью будет -7°, днем 0°, ясно.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем +1°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +6°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в среду - ясно, ночью -7°, днем -1°.
  • В Виннице завтра будет -7°...-1°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем -4°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -1°, ясно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-3°.
  • В Одессе 12 февраля - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем 0°.
  • В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем +1°.
  • В Запорожье температура ночью -8°, днем -1°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -4°, небольшая облачность.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью -10°, днем -3°.
  • В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -4°...+1°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -1°.
12 февраля в Украине будет сухо и холодно / фото УНИАН

12 февраля - приметы погоды

12 февраля - красный месяц в этот день предвещает ветреную погоду.

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