Днем в большинстве областей будет -2°...-6°.

В среду, 12 февраля, морозная погода в Украине будет продолжаться, а ближайшей ночью температура местами снизится до -11 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью предполагается -5...-11 градусов, самые холодные области - Луганская, Харьковская, Сумская", - рассказала она.

По словам синоптика, завтра на погоду продолжит влиять антициклон, поэтому осадков не предвидится.

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Днем в среду ожидается -2...-6 градусов, на юге Украины и в западных областях будет ощутимо теплее, 0...+3 градуса, а на Закарпатье воздух прогреется до +3...+7 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 12-го февраля будет сухо и морозно. Ночью температура снизится до -9 градусов, а днем будет -2 градуса.

В Укргидрометцентре ранее сообщили, что 14 февраля в Украине произойдут определенные изменения в погодных условиях, однако они продлятся всего два дня. В то же время существует вероятность, что после 20 февраля температура воздуха начнет повышаться.

В целом на этой неделе Украина еще остается под влиянием области высокого давления, то есть антициклона. Поэтому до пятницы в большинстве регионов будет удерживаться сухая погода с прояснениями. На дорогах северо-восточной части страны местами сохраняется гололедица. Что касается температуры, то она остается достаточно низкой, хотя для февраля такие показатели вполне привычны.

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